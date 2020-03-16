وزير المالية: 1.7 تريليون جنيه موازنة العام المالى المقبل 2020 /2021

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن تكلفة زيادة العلاوات في موازنة العام المالي القادم ستبلغ 31 مليار جنيه.





وأشار وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أنه سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.









وقال إن أداء الموازنة العامة للدولة منذ يوليو 2019 حتى فبراير الماضى حقق فائض أولى 38 مليار جنيه، مقارنة بـ 28 مليار جنيه العام الماضى، مقارنة بعجز أولى العام قبل السابق.





وذكر أن موازنة العام القادم قد تصل لـ 1.7 تريليون جنيه، مضيفًا: " نستهدف تحقيق 2% فائض أولى وخفض العجز الكلى 6.2%".