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محافظات

جامعة المنصورة تكشف عن نتيجة 5 حالات مشتبه في إصابتها بـ كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:47 ص
جامعة المنصورة تكشف
جامعة المنصورة تكشف عن نتيجة 5 حالات مشتبه في إصابتها
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همت الحسينى
أصدرت جامعة المنصورة بيانا مساء أمس الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية ضد انتشار فيروس كورونا covid 19، وحرصا من إدارة مستشفيات جامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر آخر تداعيات الموقف داخل المستشفيات الجامعية والمراكز  الطبية المتخصصة و بناء على ما تم من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي  فإنه قد تم الاشتباه بإصابة عدد خمسة مرضى بفيروس كورونا  covid 19  خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الجامعة في بيانها أنه على الفور قامت فرق مكافحة العدوى والوبائيات، باتخاذ الإجراءات الوقائية وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ، و تم اتباع البروتوكول المتفق عليه بين الجامعة و وزارة الصحة و الخاص بالتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا  ، حيث تم عمل  مسحات للحالات المشتبه بها طبقا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها.
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واشارت إلى أن  نتائج المعامل المركزية بوزارة الصحة ظهرت أمس الأحد، أن جميع الحالات المشتبه بها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت الجامعة في ختام بيانها حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض و العاملين  وتهيب  الجميع بعدم نقل الأخبار الغير مؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.
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