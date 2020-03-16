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أخبار العالم

إيران تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.8 بمقياس ريختر

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن المركز الوطي للأرصاد الإيراني، اليوم الإثنين، تعرض البلاد لهزة أرضية بدرجة 4.8 بمقياس ريختر، وشعر السكان بالهزة بشكل خفيف، إلا أنها ليس لها تأثير. 

وأصبحت الكوارث تتوالي على إيران، وأعلنت ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13938 إصابة و724 حالة وفاة.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، إنه تم تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط".

وأضاف: ارتفع عدد الوفيات في إيران من جراء فيروس كورونا إلى 724، بعدما تم تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضي".

وأشار جهانبور إلى أن هناك 4590 شخصا تعافوا تماما من الفيروس، الذي اجتاح البلاد.
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