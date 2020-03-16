إطلالة أنيقة لـ ملك قورة في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة ملك قورة علي مشاركة متابعيها باحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ملك بإطلالة أنيقة بستره باللون الوردي وبنطلون جينز يبرز أنوثتها، ونسقت مكياج هادئ وراقي مناسب لإطلالتها الناعمة.





واعتمدت ملك تشريحة شعر متناسقة مع إطلالتها بالفستان ، والتقطت الصور داخل حديقة ، وانهالت التعليقات.





يذكر ان آخر أعمال ملك قورة كان مسلسل "أمر واقع"، للسيناريست محمد رفعت، وإنتاج شركة أروما بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر، أحمد وفيق، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين.







