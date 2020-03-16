AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إغلاق مطاعم وحدائق وعمل من المنزل.. ملخص قرارات السعودية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أصدرت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من القرارات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

ونرصد هذه القرارات التي اتخذتها السعودية خلال الساعات الماضية: 

*أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، إغلاق جميع محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية. 

*منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية. 

* إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا. 

*اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات. 

*إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية. 

*الحد من تواجد الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية والخاصة والاعتماد على التعاملات الإلكترونية. 

*تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة. 

*إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم. 

*منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط. 

*إغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال. 

*أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتا، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح أمس الأحد وحتى إشعار آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين حول إغلاق الطواف بسبب كورونا

مصر تتحرك عربيًا للدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.. قرارات غير مسبوقة في السعودية لمواجهة كورونا .. ومحاولة اغتيال حمدوك.. الأبرز في الصحف السعودية

لحماية المواطنين والمقيمين.. إجراءات الداخلية السعودية في مكافحة كورونا ومنع انتشاره

كورونا يشل الحياة في إيطاليا.. ماذا يعني فرض الحجر الصحي على جميع مدنها؟

إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية في السعودية بسبب كورونا

قرارات جديدة.. السعودية: إغلاق جميع المولات والمحال التجارية والمطاعم في مكة والرياض

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رئيس الـ CAF يتحدى الجميع بقرار مفاجئ .. ونجم الجزائر يقترب من الانضمام للزمالك

آيات الشفاء من كل داء في القرآن الكريم تعالج جميع الأمراض بشرطين.. احرص عليها

سيارتك الخاصة ناقلة لفيروس كورونا .. تعرف على طرق الوقاية

كورونا يلتهم الشعوب.. مدن أسبانيا تتحول سكنة للأشباح.. صور

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري الممتاز

ابن البلد.. نجم الزمالك يتبرع بـ ربع مليون جنيه لمكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. درة ومايا دياب بنفس الفستان الأسود

نظام غذائي سليم لتقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

اعطى نفسك فرصة.. حلا شيحة بإطلالة أبيض X أسود