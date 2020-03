سارة الطباخ توجه رسالة حب لصديقتها إيمان العاصي.. شاهد

View this post on Instagram

"I think if I've learned anything about friendship, it's to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don't walk away, don't be distracted, don't be too busy or tired, don't take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. The most Powerful stuff." #blessed #friendship _________________________ ‎"أعتقد أنه إذا تعلمت أي شيء عن الصداقة ، فهو البقاء على اتصال ، والمقاتلة من اجلهم، ودعهم يقاتلون من أجلك، حتى و ان كنت متعب او مشغول ، لا تأخذهم كأمر مسلم به. الأصدقاء هم اهم جزء يجمع الحياة والإيمان معًا. اهم و أقوى الأشياء فى حياتك هم الأصدقاء"