سارة الطباخ توجه رسالة حب لصديقتها إيمان العاصي.. شاهد

نشرت الفنانة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "الطباخ" بصحبة الفنانة ايمان العاصي وعلقت "أعتقد أنه إذا تعلمت شيئًا عن الصداقة ، فسأبقى متصلًا بالبقاء على اتصال ، وأقاتل من أجلهم ، ودعهم يقاتلون من أجلك. متعب ، لا تأخذهم كأمر مسلم به. الأصدقاء جزء من الغراء الذي يجمع بين الحياة والإيمان أقوى الأشياء".
وعلقت قائلة: "لم تكن بحاجة إلى الخلاص. كانت بحاجة إلى العثور عليها وتقديرها، على وجه التحديد من كانت".
يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.
كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.
View this post on Instagram
"I think if I've learned anything about friendship, it's to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don't walk away, don't be distracted, don't be too busy or tired, don't take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. The most Powerful stuff." #blessed #friendship _________________________ "أعتقد أنه إذا تعلمت أي شيء عن الصداقة ، فهو البقاء على اتصال ، والمقاتلة من اجلهم، ودعهم يقاتلون من أجلك، حتى و ان كنت متعب او مشغول ، لا تأخذهم كأمر مسلم به. الأصدقاء هم اهم جزء يجمع الحياة والإيمان معًا. اهم و أقوى الأشياء فى حياتك هم الأصدقاء"