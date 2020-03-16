سارة الطباخ توجه رسالة حب لصديقتها إيمان العاصي.. شاهد

نشرت الفنانة سارة الطباخ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "الطباخ" بصحبة الفنانة ايمان العاصي وعلقت "أعتقد أنه إذا تعلمت شيئًا عن الصداقة ، فسأبقى متصلًا بالبقاء على اتصال ، وأقاتل من أجلهم ، ودعهم يقاتلون من أجلك. متعب ، لا تأخذهم كأمر مسلم به. الأصدقاء جزء من الغراء الذي يجمع بين الحياة والإيمان أقوى الأشياء".





وعلقت قائلة: "لم تكن بحاجة إلى الخلاص. كانت بحاجة إلى العثور عليها وتقديرها، على وجه التحديد من كانت".





يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.





ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.



