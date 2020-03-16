كورونا في بلاد أردوغان.. حالات إصابة جديدة

سجلت تركيا أحدث الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا، وقبل قليل ارتفع عدد الإصابات ليصل رقمًا جديدًا، وفق ماذكرت صحف تركية.





وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الاثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.





وأوضح الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 قادمين من الولايات المتحدة.





وكانت تركيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.