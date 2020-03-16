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أخبار العالم

صورة لزعيم كوريا الشمالية يتحدى فيروس كورونا.. ماذا فعل

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:25 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
أثارت صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، أثناء حضوره تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، جدلًا كبيرًا، بعدما ظهر الرجل بين رجاله متحديًا كل الظروف المحيطة بالعالم الذي يواجه تفشي فيروس كورونا الجديد. 

وجرى تداول الصورة على نحو واسع على مواقع التواصل في الجارة كوريا الجنوبية، حيث أبدى الكثيرون استغرابهم من الصورة، واختلفوا في تفسيرها. 

وبدا الرجل بالصورة التي التقطت في موقع لم يكشف عنه، غريبة، حيث ظهر فيها زعيم كوريا الشمالية مختلفًا عن رجاله من قادة الجيش، فبينما كان جميعهم يضعون كمامات سوداء، قرر أن ذلك غير ضروري له، وفق ما نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية. 

وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت الثلاثاء الماضي، أن كيم جونج أون، أشرف شخصيا على تدريبات عسكرية على إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق ما يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن قادة جيش الشعب الكوري رافقوا كيم الذي عبّر عن "ارتياحه الكبير لنتيجة التدريبات".
صورة لزعيم كوريا الشمالية يتحدى فيروس كورونا.. ماذا فعل
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