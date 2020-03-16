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أخبار العالم

بـ مليار دولار.. المغرب يواجه كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلن المغرب،عن إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم "نحو مليار دولار"، ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه فورا سيخصص "لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصا "القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل"، بحسب البيان.

وجاء هذا الإعلان في سياق إجراءات متسارعة خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار الفيروس، الذي أصاب 28 شخصا في المملكة حتى الآن، توجت الأحد بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر.

وباستثناء امرأة واحدة أصيبت بالعدوى في المغرب من طريق زوجها القادم من إيطاليا، تتصل جميع الإصابات الأخرى بمغاربة أو سياح وفدوا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا، بحسب وزارة الصحة المغربية.

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