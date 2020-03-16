وزير التنمية المحلية: توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة.. وتشديد الرقابة على أماكن تخزين المنظفات والمطهرات لمنع التلاعب

اللواء محمود شعراوي:

= توجيهات للمحافظين بالبدء فى حملات مكثفة بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار

= التصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو رفع أسعاره المنتجات بلا مبرر

= تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية





وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار.





وطالب شعراوى المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.





وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وقال "شعراوى" إن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على جميع الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.





وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب فى الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.



