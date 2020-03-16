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أخبار العالم

البحرين تعلن وفاة حالة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 17

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، وفاة مواطنة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 17 حالة إضافية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الاثنين/ - أن المتوفاة (65 سنة) كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، وكانت لديها أمراض وظروف صحية كامنة...مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المتعافية بلغ 77 حالة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية، والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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