سويسرا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

أعلنت سويسرا اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2200 حالة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"؛ في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق، أعلنت الصحة اسويسرية أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 14 شخصا حتى الآن.





وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت، الجمعة، أنها ستتيح مساعدة فورية حجمها عشرة مليارات فرنك سويسري (10.52 مليار دولار) لتخيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.





وقررت سويسرا فرض فحوص عند جميع النقاط الحدودية وإغلاق المدارس حتى الرابع من ابريل على الأقل، مع تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا في سويسرا وليختنشتاين الألف حالة، وتقرر أيضا حظر المناسبات التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص، في تشديد للقيود المفروضة بالفعل.