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فن

نبيلة عبيد تنضم لحملة خليك بالبيت لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:40 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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شروق ابراهيم
انضمت نجمة مصر الاولى نبيلة عبيد لحملة خليك في البيت التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد لمنع الحشود والتجمعات. 

ونشرت نبيلة عبيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مكتوبا عليها :" خليك بالبيت".

وتعود نبيلة عبيد من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل " نساء من ذهب" الذي يشارك في بطولته نجمة الجماهير نادية الجندي، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهن، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

المسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.

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