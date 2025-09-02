ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيدًا وأكثر من 160 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63,633 شهيدًا و160,914 إصابة، في تصعيد يُعدّ الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وخلال الساعات الـ24 الماضية فقط، سقط 76 شهيدًا وأُصيب 281 مواطنًا بجروح متفاوتة نتيجة القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي يطال مختلف مناطق القطاع.

55 شهيدًا منذ فجر اليوم بينهم 36 في مدينة غزة

ووفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية، قُتل 55 مواطنًا منذ فجر اليوم الإثنين، بينهم 36 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الأحياء السكنية، والمرافق الحيوية، ومواقع قريبة من مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

كارثة إنسانية مستمرة وسط دمار واسع

تأتي هذه التطورات وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية، فيما يتفاقم الوضع الصحي والغذائي بسبب تعطل الخدمات الأساسية واستهداف مراكز الإيواء.