تعقيم المجمع النظرى لكليات جامعة المنوفية

تتابع جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة تنفيذ خطتها فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى لمواجهة الفيروس واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحته.





وقام اليوم فريق من المتخصصين بتعقيم المجمع النظرى للكليات، والذى يضم كليات الآداب والعلوم والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والإعلام ورش مواد معقمة ومطهرة طبقا لتوجيهات وزارة الصحة والطب الوقائي.





وتابع رئيس الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة تنفيذ خطة التعقيم التى شملت كافة منشآت المجمع والمدرجات والطرقات والأسطح والمكاتب الإدارية ودورات المياه والسلالم حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وجارى العمل على تعقيم كافة منشآت الجامعة وكلياتها ووحداتها وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس وتقليل العدوى.