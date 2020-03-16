إحنا شعب معدنه بيظهر وقت الشدة.. رامي جمال يناشد المواطنين اتباع إجراءات الوقاية

وكتب أنه "ينصح بالحظر المنزلى و التطهير و التعقيم و يحظر التجمعات بالاضافة الى مراعاه مشاعر كبار السن عن طريق التوصيات التى تجرح مشاعرهم بان المرض لا يتسبب بالموت الا لكبار السن و اصحاب الامراض المزمنة مؤكدا على الغاء السلام بالاحضان و البوس"، موضحا أن "الشعب المصرى يظهر معدنه فى اوقات الشدة".

وحققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصل إلى 16 مليونا و13 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.





وأغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر: توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبلة: احمد العيادي.





من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ البوم أنا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".