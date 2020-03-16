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سيارات

عمل الصح.. وصول سيارة شريف خيري jeep الشهامة للهيئة العربية للتصنيع "صور"

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:52 م
وصول سيارة شريف خيري
وصول سيارة شريف خيري jeep الشهامة للهيئة العربية للتصنيع
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اشرف عطية
شهدت مصر موجة من السيول والأمطار الشديدة التي أثرت بشكل سلبي على كثير من المناطق والمنازل وحتى السيارات، حيث توقفت الشوارع وغرقت عشرات السيارات في الشوارع، وفي تلك الفترة ظهرت شهامة المصريين في التعامل مع تلك الأزمة، وكان من بينهم المواطن شريف خيري، الذي أعلن مساعدته للآخرين بسيارته الجيب، وقام بإنقاذ العديد من السيارات المتضررة من السيول.

كما أعلن خيري بعدها أن سيارته تعرضت لكسر في المحرك، وتكلفة تصليحها 90 ألف جنيه، وعلى إثرها عرض عليه الكثير من المصريين المساعدة ورفض. 

وبعدها تلقى رسالة من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعرض عليه خلالها بالتكفل بتصليح السيارة فوافق خيري على الفور، وبالفعل تم تسليم السيارة للبدء في عملية إصلاحها.

وشهدت العديد من مناطق القاهرة والجيزة مساء الخميس سقوط الأمطار بغزارة، ضمن عاصفة التنين التي ضربت البلاد على مدار يومين.

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