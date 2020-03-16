السعودية تعلن آخر مستجدات فيروس كورونا.. تفاصيل

توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة.





وقال وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحفى، السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.





وطالب الربيعة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.





وأكد الوزير السعودي تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.





وقال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا

وأوضح الربيعة عن أن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.





وحثت وزارة الصحة السعودية الأحد كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بجميع أشكالها، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.





كما أوضح أن 48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة. وأضاف أن أي حالة وفاة لم تسجل في المملكة.





إلى ذلك، أكد أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشدًا المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.





وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بجميع أشكالها .





كما أكد ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يومًا على الأقل.





يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق وقف جميع الرحلات الدولية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، كما تم إغلاق كل الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة.



