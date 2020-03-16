وزير السياحة والآثار يكشف عن الإجراءات خلال تعليق حركة الطيران

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، إن قرار تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس مدروس بعناية ، موضحا أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية.





وقال "العناني" خفى تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضا، قائلا: "خسرنا فلوس كتير خاصة وأن عائد السياحة شهريا مليار دولار ولكن صحة المصريين أهم".



