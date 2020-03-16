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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يكشف عن الإجراءات خلال تعليق حركة الطيران

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:56 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى - وزير السياحة والآثار
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محمود مطاوع
قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن قرار تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس مدروس بعناية ، موضحا أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية. 

وقال "العناني" خفى تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضا، قائلا: "خسرنا فلوس كتير خاصة وأن عائد السياحة شهريا مليار دولار ولكن صحة المصريين أهم".

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن طبيعة مصر من حيث تواجد المناطق الأثرية فى أماكن مفتوحة، ووجود شمس ساطعة ستكون فى مقدمة الدول التي ستتخطى هذه الأزمة.
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