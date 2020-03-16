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معلومات غير متداولة عن الوقاية من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:17 م
معلومات غير متداولة
معلومات غير متداولة عن الوقاية من كورونا
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اسماء محمد
يزداد انتشار فيروس كورونا يوما بعد يوم في مختلف أنحاء العالم مما جعل الجميع يشعر بحالة من الذعر الكبير خوفا من الإصابة به، ورغم أن هناك عددا من النصائح الطبية التى تساعد في الوقاية من كورونا، إلا أن بعض الناس تفعلها بشكل خاطئ.

وذكر موقع "newsroom" أهم النصائح الطبية التى تساعد في الوقاية من كورونا وكيفية فعلها بنجاح.

- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15-20 ثانية.
- إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.
- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بــ يد غير مغسولة "حتى لو ترتدي جوانتي".
- تجنب القرب الشديد من المرضى (في نطاق 6 أقدام) .
- ابق في المنزل عندما تكون مريضا.
- غطِ السعال أو العطس بمنديل ثم ارميه في سلة المهملات.
- المنظفات والمناديل المنزلية القياسية فعالة في تطهير الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.
- لأن حاليًا موسم الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ، واتخاذ  إجراءات وقائية يومية لوقف انتشار الجراثيم ، وتناول مضادات الفيروسات الأنفلونزا إذا تم وصفها.
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