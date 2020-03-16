معلومات غير متداولة عن الوقاية من كورونا

يزداد انتشار فيروس كورونا يوما بعد يوم في مختلف

أنحاء

العالم مما جعل الجميع يشعر بحالة من الذعر الكبير خوفا من

به، ورغم أن هناك عددا من النصائح الطبية التى تساعد في

إلا أن بعض الناس تفعلها بشكل خاطئ.

الإصابة