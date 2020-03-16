شاهد.. شوارع الرياض بعد إغلاق المحال التجارية ووقف الأنشطة بداخلها

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يظهر شوارع الرياض خالية، وذلك بعد صدور أمر يقضي بإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).





وقالت أمانة منطقة الرياض في بيان صادر لها "إنه في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".









أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.





وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقرًا له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).





وقررت السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد بسبب كورونا على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من اليوم الاثنين 16 مارس.





وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا".