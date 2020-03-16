تطوير ورفع كفاءة مجزر شبرا الخيمة بتكلفة 21 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 21 مليون جنيه.





ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويقع المجزر علي مساحة 2850 مترا مربعا لخدمة أهالي شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال أربعة أشهر، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.









وأكد المحافظ خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.





ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، و الالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.



