مايا مرسي: مكتسبات المرأة كانت هتضيع بعد 2011 .. فيديو

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية قوية وناجحة وصبورة ومضحية وتمتاز بالشجاعة والمثابرة .





وأضافت مايا مرسي في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المرأة المصرية تقف مع الدولة وأسرتها.





وتابعت مايا مرسي: " المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس السيسي والمرأة المصرية تحصل على كثير من المكتسبات التي كانت ستضيع منها بعد 2011".





وأكملت مايا مرسي: " المرأة المصرية قادرة على الدخول في كافة المناصب والمراكز، ونحن على يقين أن المرأة المصرية سوف تحصل على كل حقوقها في هذا العصر".



