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مايا مرسي: مكتسبات المرأة كانت هتضيع بعد 2011 .. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:05 م
مايا مرسي
مايا مرسي
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هاني حسين
قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن  المرأة المصرية قوية وناجحة وصبورة ومضحية وتمتاز بالشجاعة والمثابرة .

وأضافت مايا مرسي في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المرأة المصرية تقف مع الدولة وأسرتها.

وتابعت مايا مرسي: "المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس السيسي والمرأة المصرية تحصل على كثير من المكتسبات التي كانت ستضيع منها بعد 2011".

وأكملت مايا مرسي: "المرأة المصرية قادرة على الدخول في كافة المناصب والمراكز، ونحن على يقين أن المرأة المصرية سوف تحصل على كل حقوقها في هذا العصر".

وتابعت مايا مرسي: "نعلق آمالنا على المرأة المصرية ودورها داخل المنزل وخارجه وتوعية أبنائها بالنظافة المستمرة للوقاية من فيروس كورونا".
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