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الديهي: الدولة تقوم بجهود صعبة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار

نفي الإعلامي نشأت الديهي، تحول فيروس كورونا في مصر إلى وباء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتابع وتراقب عن كثب ما يجرى في الدول التي بها فيروس كورونا.


وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مصر بها حالات إصابة بفيروس كورونا لكنها غير موبوءة، واتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية الواجبة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة بعد تعليق الدراسة المدارس والجامعة، متمثلة في تعليق حركة الطيران من المطارات المصرية من ظهر 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مع تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بهدف منع الاحتكاك بين الناس ومنع الازدحام.


وتابع "الديهي"، أن الدولة خلال هذه الفترة تقوم بإجراءات صعبة وعصيبة لمواجهة كورونا، وتعلم تمامًا أنها لها تداعيات اقتصادية مخيفة، لكن صحة المواطن على رأس أولويات أي دولة.


ونوه، بأن رئيس الوزراء ناشد المواطنين بالالتزام وعدم الاستخفاف بفيروس كورونا، معقبًا: "أنا براهن على وعي الشعب المصري، ولم تنجح إجراءات الحكومة إلا بتفاعل المواطنين، خلوا العيال في البيت علشان خاطر صحتهم وصحتك، وتعاملوا مع الأزمة بجدية حقيقية، العالم يعيش في حالة حرب حقيقية، وهناك حالة فزع عالمي"، مستنكرًا التكالب على السلع، مشددًا على أن البلد مؤمنة من كافة السلع لعدة شهور قادمة.

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