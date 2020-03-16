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أخبار العالم

خطر كورونا يهدد العاملين بمنظمة الصحة العالمية في جنيف

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:50 م
كورونا يهدد العاملين
كورونا يهدد العاملين بمنظمة الصحة العالمية بعد إصابة موظف
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رحيم يسري
أكدت وسائل إعلامية إصابة موظف في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف بفيروس كورونا المستجد.


ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن المصاب  زار مبنى منظمة الصحة العالمية آخر مرة في الخامس من مارس الجاري، وبدأت تظهر عليه الأعراض خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وأضاف المصدر أن الشخص المصاب تم عزله  ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


وأوضح  أن الأعراض لم تظهر بعد على أي من الأشخاص الذين اتصلوا مباشرة بالمصاب. 


وأشارت الوكالة إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت معلومات إلى جميع الوكالات الدولية الموجودة في جنيف تفيد بأن المنظمة بدأت في تحديد جميع المخالطين للمصاب.


وأكدت الصحة العالمية في وقت سابق أن "جائحة" كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.


وأعلنت المنظمة أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت  العدد الذي سجل في الصين.
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