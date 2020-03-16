حلاق صيني يبتكر حلا عبقريا للوقاية من فيروس كورونا.. شاهد

عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو جديد يرصد حلًا عبقريا لتأدية الحلاقة بعد انتشار فيروس كورونا.





ورصد الفيديو، حلاق صيني يبتكر حلا عبقريا للوقاية من فيروس كورونا بعصي يثبت عليها مشط ومقص وأدوات أخرى للحلاقة وغسيل الشعر وغيرها من خدماته ليبقى على مسافة آمنة من الزبائن.





وفى السياق ذاته، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.





واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي "آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري"، التي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.