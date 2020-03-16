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اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب بـ1.5 مليون جنيه

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:58 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد يحيي

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم، 8 محاولات لتهريب بضائع متنوعة بقيمة 1.5 مليون جنيه مخبأة بأمتعة شخصية لركاب قادمين عبر ميناء ضبا السعودي.


قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي، إن المضبوطات كانت عبارة عن 1155 علبة شيكولاته و 139 سماعة بلوتوث وشاشة و 429 زجاجة زيت شيشة إلكترونية، و 2283 علبة مستحضرات تجميل وبخور.


تم تشكيل لجنة من " أسامة هويدي، محمد عبد النعيم  ، محمود يوسف مصطفى ، سامح خليل،علي عبد اللطيف، محمد حمدي" وتحرير 8 محاضر جمركية.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى  

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