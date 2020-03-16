اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





سيطرت حالة من الهلع على العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، ومازالت الأبحاث جارية حول اكتشاف عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي، وطتا الأمر طال مؤخرًا عدد نجوم الفن، ما جعل الفيروس الجديد «كورونا» صداعا في رأس هؤلاء النجوم.





نشر الفنان محمد حماقى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه حقيقة إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى.





كشفت قناة "الجديد"، عن التطورات الصحية للصحفية اللبنانية راشيل الحسينى بعد سقوطها أرضا؛ نتيجة تعرضها لأزمة صحية شديدة نُقلت على أثرها إلى المستشفى أثناء تقديم تغطية إعلامية من مكان قرب الحدود اللبنانية السورية.





نشرت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسى عجرم الشاب السورى "محمد الموسى" تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن تطورات جديدة خاصة برفع دعوى قضائية فى سوريا ضد نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم وتهمهما بالقتل العمد.





نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصحبة الفنانة سوسن بدر أثناء كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه".





نشرت الفنانة نرمين الفقى مقطع فيديو من مسرحية "شارع محمد على" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توضح فيه طرق الوقاية من فيروس كورونا.



