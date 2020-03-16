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أخبار العالم

بسبب كورونا.. اعتقال 127 شخصا كسروا قواعد الحجر الصحي في اليونان

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:26 م
الشرطة في اليونان
الشرطة في اليونان
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على صالح
اعتقلت الشرطة اليونانية 127 شخصا اليوم الإثنين لخرقهم قواعد الحجر الصحي على مستوى البلاد منذ دخولهم حيز التنفيذ فى نهاية الأسبوع.


ووفقا لبيان للشرطة اليونانية، تم القبض عليهم في المقاهي والحانات وصالونات التجميل ومراكز الترفيه ومحلات السوبر ماركت التي أمرت بإغلاقها لمدة 14 يومًا بدءًا من يوم السبت للحد من انتشار الفيروس التاجي.


ويواجه من يتم ضبطهم يخرقون أمر الحجر الصحي غرامات تصل قيمتها إلى 5000 يورو (5600 دولار) وفترة سجن تصل إلى عامين.


وسجلت اليونان 331 حالة مؤكدة لأشخاص أصيبوا بمرض COVID-19 ، وتوفي أربعة مرضى. وتعافى عشرة أشخاص وخرجوا من المستشفيات، غالبية المصابين لديهم أعراض خفيفة.


وفي الوقت الحاضر، هناك ما يقرب من 180،000 حالة مؤكدة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم وأكثر من 7000 حالة وفاة موثقة، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز جونز هوبكنز لعلوم وهندسة الأنظمة. 


وبدأت حكومات متعددة، بما في ذلك حكومات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، عمليات الإغلاق على مستوى الدولة في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.

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