طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت يرفع المناعة ويحارب البرد

تقدم الشيف غادة التلي طريقة مبتكرة لعمل نوعا من البسكوت غير متداول كثيرا يحارب الفيروسات ويرفع المناعة للجميع ، وهو عبارة عن بسكوت اليانسون .
مقادير اجمل واسهل بسكوت اليانسون
5 بيضات
3 كوب دقيق(حوالي نصف كيلو)
1كوب زيت
1كوب سكر
2ملعقة بيكنج بودر+فانليا
2ملعقة يانسون
الطريقة لعمل بسكوت اليانسون
ينخل الدقيق والبيكنج بودر ويوضع عليه اليانسون يضرب البيض جيدا مع الفانليا ثم نوضع عليهم السكر ونستمر في التقليب الي ان يذوب ثم نضع الدقيق وبعض من الزيت حتى ينتهي مقدار الدقيق والزيت ويدهن الصاج بلزيت ثم يوضع به العجين ويفرد بالصاج ثم توضع في فرن متوسط الحرارة ثم يخرج من الفرن نصف سوي ونقلب ونقطع اصابع مستطيلة ثم ترص ثانيا في الساج وتدخل في الفرن حتي تتم السوي.