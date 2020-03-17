طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت يرفع المناعة ويحارب البرد

5 بيضات

3 كوب دقيق(حوالي نصف كيلو)

1كوب زيت

1كوب سكر

2ملعقة بيكنج بودر+فانليا

2ملعقة يانسون

الطريقة لعمل بسكوت اليانسون

ينخل الدقيق

والبيكنج

بودر ويوضع عليه اليانسون يضرب البيض جيد ا مع الفانليا ثم نوضع عليهم السكر و

الي ان يذوب ثم نضع الدقيق وبعض من الزيت

حتى

ينتهي مقدار الدقيق والزيت ويدهن الصاج بلزيت ثم يوضع به العجين

ويفرد

بالصاج

ثم توضع في فرن متوسط الحرارة ثم يخرج من الفرن نصف سوي ونقلب ونقطع اصابع مستطيلة ثم ترص ثانيا في الساج وتدخل في الفرن حتي تتم السوي.