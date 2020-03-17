المصرية للتمويل: قرارات البنك المركزي الاقتصادية تواكب التغيرات العالمية..فيديو

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن ما حدث خلال الـ 10 أيام الماضية أعاد كتابة خريطة الاقتصاد العالمي من جديد، كما أنه لم يكن متوقعا أن تجعل أمريكا الفائدة في البنك، صفرا، أمس، وكذلكلم يكن متوقعا ان يخفض الاتحاد الأوروبي الفائدة 3 مرات.





واضاف محسن عادل خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن البورصات العالمية خسرت أكثر من 15 تريليون دولار في اقل من اسبوع كما ان مستوى الاقتصاد العالمي ينذر بأزمة اقتصادية أكبر من ازمة 2008. أى





واوضح محسن عادل، أن مصر ولاول مره تتحرك بشكل احترافي كبير جدا، فلم تنتظر حدوث الأزمة، ولكنها تواجهها .





وتابع: أن البنك المركزى أصدر العديد من القرارات التي من شأنها مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية ومنها تأجيل المديونيات والفوائد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر وبدون اى فوائد، بالإضافة الي العديد من القرارات الأخرى التي من شأنها عدم حدوث أزمة اقتصادية .





وأشار إلى أن اى عمليات سحب أموال ستتم من الماكينات، لن يكون عليها اى رسوم؛ لتشجيع المواطن للتعامل مع البنوك، وما ساعد على هذا؛ هو عدم التخوف من رفع سعر الدولار أمام الجنيه.