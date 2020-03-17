13 وفاة و21 إصابة.. حصيلة كورونا في الصين خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في انخفاض كبير في أعداد الوفيات اليومية بسبب الوباء العالمي.





كما سجلت السلطات الصينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأنه تمت إعادة فتح المدارس في شمال الصين؛ وذلك بعدما أظهرت البيانات الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لأكثر من 20 يوما متتاليا في المنطقة مما دفع إلى تسريع استئناف الحياة والعمل.





ووفقا للوكالة الصينية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي انخفض إلى الصفر مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد شفائه تماما في بلدة تيانجين، شمال الصين.





وكانت الصين قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن ذروة تفشي "كوفيد-19" انتهت، حيث تستمر الحالات الجديدة في الانخفاض. وتتزايد احتمالات أن تعود الحياة والإنتاج إلى طبيعتها قريبا.



