AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

13 وفاة و21 إصابة.. حصيلة كورونا في الصين خلال 24 ساعة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في انخفاض كبير في أعداد الوفيات اليومية بسبب الوباء العالمي. 

كما سجلت السلطات الصينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأنه تمت إعادة فتح المدارس في شمال الصين؛ وذلك بعدما أظهرت البيانات الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لأكثر من 20 يوما متتاليا في المنطقة مما دفع إلى تسريع استئناف الحياة والعمل.

ووفقا للوكالة الصينية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي انخفض إلى الصفر مع خروج آخر مريض من المستشفى بعد شفائه تماما في بلدة تيانجين، شمال الصين.

وكانت الصين قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن ذروة تفشي "كوفيد-19" انتهت، حيث تستمر الحالات الجديدة في الانخفاض. وتتزايد احتمالات أن تعود الحياة والإنتاج إلى طبيعتها قريبا.

وذكرت "شينخوا" أن مدرسة ثانوية بمقاطعة تشينجهاي بدأت في استقبال الطلاب بالمرحلة الثانوية، كما بدأ الطلاب في تلقي دروسهم وسط إجراءات وقائية صارمة ضد الفيروس التاجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تحظر التجارة في الحيوانات البرية بسبب انتشار فيروس كورونا

الصحف السعودية: كورونا يحصد 490 وفاة و24324 إصابة فى الصين.. بكين تعلن تعافي المئات من الفيروس اللعين.. وأمريكا تؤكد التعاون مع الصين للحد من انتشار المرض

السلطات الصحية بالصين: شفاء مئات المرضى من فيروس كورونا

وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

93 ضحية جديدة.. ارتفاع أعداد الوفيات في الصين بسبب كورونا

1868 حالة.. الصين تعلن زيادة في أعداد ضحايا كورونا

ترشيحاتنا

كلام نهائي .. كريم العراقي يكشف حقيقة التعاقد مع نادي الزمالك

بعد وفاة حالة جديدة بالدقهلية بسبب كورونا .. إغلاق سوق مواشي بلقاس الأسبوعي

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويكشف حقيقة ضم نجم المصري

لعب فى المصرى ووالده ضابط.. تعرف على قصة حياة أحمد أبو هشيمة.. فيديو

بالتفصيل.. أحمد موسى يحذر من خطورة السيناريو الثالث فى مواجهة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها