صربيا تجمد التحضير للانتخابات العامة منعا لتفشي فيروس كورونا

أوقفت لجنة الانتخابات الحكومية في صربيا التحضيرات للانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 26 أبريل المقبل، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا".





وأوضحت اللجنة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أنه سيتم تجميد كافة التحضيرات لانتخابات البرلمان الصربي والبرلمان المحلي في إقليم فويفودينا شمال البلاد والانتخابات البلدية حتى رفع حالة الطوارئ.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في صربيا 57 شخصًا، حسب وزارة الصحة، أمس.



