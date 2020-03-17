المغرب يسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس المستجد إلى 37 حالة.





وذكرت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم الإثنين - أن الحالات المكتشفة موزعة على المدن التالية: حالة واحدة بمكناس، وحالتان بمراكش، وحالة واحدة بأكادير، وحالتان بفاس، وحالتان بالرباط، وحالة واحدة بالدار البيضاء.





وأضافت "تم تشخيص هذه الحالات من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".





وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.



