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فن

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:46 ص
سلمى ارجيك
سلمى ارجيك
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شروق ابراهيم
تعرضت الفنانة التركية سلمى ارجيك، المعروفة في الوطن العربي بـ"سلطانة خديجة" نسبة لدورها في مسلسل حريم السلطان، لموقف محرج أثناء تواجدها في أحد المقاهي الشهيرة في تركيا.

ففي الوقت الذي كانت تغادر فيه سلمى ارجيك مكانها؛ رصدتها عدسات الباباراتزي التي ألحت عليها للإجابة على بعض الأسئلة، منها "سبب ابتعادها عن الساحة الفنية؟" وكانت اجابتها انها لم تتلق عروضا جيدة وتناسبها. 

واكدت سلمى ارجيك انها تتفادى التواجد في تجمعات وأماكن مزدحمة من اجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال حديث نجمة حريم السلطان ، كان يلاحقها بائع ورود ويهديها باقة امام العدسات حتى اقتنعت واخذتها منه كي تتجاوز الموقف ولا تسبب لبائع الزهور البسيط أي إحراج.
السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور
السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور
السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور
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