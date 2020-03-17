السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

تعرضت الفنانة التركية سلمى ارجيك، المعروفة في الوطن العربي بـ"سلطانة خديجة" نسبة لدورها في مسلسل حريم السلطان ، لموقف محرج أثناء تواجدها في أحد المقاهي الشهيرة في تركيا.





ففي الوقت الذي كانت تغادر فيه سلمى ارجيك مكانها؛ رصدتها عدسات الباباراتزي التي ألحت عليها للإجابة على بعض الأسئلة، منها "سبب ابتعادها عن الساحة الفنية؟" وكانت اجابتها انها لم تتلق عروضا جيدة وتناسبها.





واكدت سلمى ارجيك انها تتفادى التواجد في تجمعات وأماكن مزدحمة من اجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



