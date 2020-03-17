سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 استقرارا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:





سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر اليورو = 4.12 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.52 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.89 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.64 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.26 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 28.86 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري



