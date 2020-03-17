AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:25 ص
درهم اماراتي
درهم اماراتي
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء  17-3-2020  استقرارا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي
سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري  
سجل سعر  اليورو = 4.12 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو
سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.52 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني 
سجل سعر الدينار الكويتي = 11.89 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي 
سجل سعر الدولار الكندي = 2.64 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي 
سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.26 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي 
سجل سعر  الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 28.86 ين ياباني 
سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي  
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني 
سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الإماراتى أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 مارس 2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 14-3-2020 أمام الجنيه والعملات الأجنبية

ترشيحاتنا

بـ 100 راجل.. سيدة تنتقم من شاب تحرش بها أشد انتقام.. فيديو

طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت يرفع المناعة ويحارب البرد

زيزو يتحدث عن تجربة بيراميدز.. وحقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم لاعبين بالفريق

عبير فريد شوقي: كنت بتوصف أنا ورانيا بـ فاتن حمامة وهند رستم

يحدث اليوم: سامح شكري يسلم رسالة من السيسي لرؤساء 6 دول إفريقية

فيروس كورونا.. رسول الله أوصى بهذا الدواء لكل الأمراض والكثيرون يغفلون عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة