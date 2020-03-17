سعر الدينار الكويتي اليوم 17-3-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.





سعر الدينار الكويتي





سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.23 دولار أمريكي





سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 51.25 جنيه مصري





سجل سعر 1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.92 يورو





سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.62 جنيه استرليني





سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.49 دولار كندي





سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.23 دولار استرالي





سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 344.02 ين ياباني





سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.18 ريال سعودي





سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني





سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري