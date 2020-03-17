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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم 17-3-2020

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:23 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2020  تباينًا في السوق الكويتي، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.23 دولار أمريكي 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 51.25 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.92 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.62 جنيه استرليني 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.49 دولار كندي 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.23 دولار استرالي 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 344.02 ين ياباني 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.18 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 12.14 ريال قطري
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