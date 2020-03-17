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تعليم

كيفية صناعة المطهرات وكحول الجيل في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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عبد الله علي
ابتكر الدكتور عمرو مصطفى، أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، طريقة لصناعة المطهرات وكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مصطفى، لـ"صدى البلد"، أن جميع المواد المستخدمة في التحضير توجد في شارع الجيش بمنطقة العتبة، لافتا إلى أن الفكرة جاءت من نقص السوق من المنتجات الكحولية والمطهرة.

والطريقة الأولى هي لمطهر عام، يستخدم فيه لتر ماء عادي ويضاف لها كلور من الموجود في السوق، وتتم إضافة لتر المياه على نسبة 2 ملعقة كلور بنسبة 20 سم مكعب، ومن الممكن قياسه بالسرنجة، ثم يتم إذابته بشكل مستمر، ويعبأ في زجاجة بها رشاش، ويستخدم في تطهير الأسطح. 

والطريقة الثانية وهي لصناعة زجاجة جيل كحول، تستخدم فيها المادة الأساسية وهي الكربابول وتري إثيانول أمين، بالإضافة إلى إيثانول ماء مطهر، بالإضافة إلى ماء مقطر بمقدار لتر، ويباع في محطات البنزين، ويتم تنزيل بعض الكميات من البودرة بنسبة عشرة جرامات بالتدريج إضافة إلى تقليبه في الماء، وتضاف المادة الثانية تراب إثيانول أمين بنسبة 10 سم مكعب، ويتم مع التقليب ذوبان المادة وتماسكها، على أن يتم إضافة الكحول جيل بنسبة 70٪ تركيز مع مادة  إيثانول أو إيثيلي، ومن الممكن أن يتم خلط المادة عن طريق الخلاط أو التقليب، ويترك لثاني يوم حتى يتم تركيب المادة بشكل كامل، ومن الممكن إضافة لون مصنع، ويتم وضعه في زجاجة بخاخ لتطهير اليد.


وأشار عميد كلية الزراعة، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور الكلية في خدمة المجتمع والبيئة، تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
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