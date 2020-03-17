بسبب كورونا .. 16 دولة حول العالم علقت صلاة الجمعة في المساجد





ونرصد في هذا التقرير أبرز الدول التي علقت صلاة الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا.





أخذت إيران المبادرة، فكانت من أوائل الدول التي علقت صلاة الجمعة في المساجد، ففي أواخر فبراير الماضي، ألغيت شعائر صلاة الجمعة في العاصمة طهران و 22 مدينة أخرى على وقع انتشار فيروس كورونا.





كما فرضت بعض القيود حول الوصول للأضرحة الشيعية الكبرى في مدينة "قم" التي تعد مركز بؤرة تفشي الفيروس في إيران.





تعليق صلاة الجمعة في جميع المساجد في البلاد، في إطار الكفاح ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.(İLKHA) وفي لبنان، أصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، قرار ب تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد مؤقتا، معلنا عن





وقال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من اليوم الاثنين كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن المغرب، تعليق الصلاة في المساجد كإجراء احترازي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد،





وأوقفت الهيئة العامة للأوقاف الليبية، شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، حتى إشعار آخر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفي الإمارات، قررت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتا اعتبارا من الاثنين٫ ولمدة أربعة أسابيع‫.





كما قررت وزارة الأوقاف الكويتية، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة حتى إشعار آخر كإجراء احترازى خوفا من انتشار فيروس كورونا المتفشى في البلاد.





وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم :"بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وكلٌ يصلي ظهرًا في بيته".





وأصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا.





وأوضحت الوزارة أنه سيتم حاليا الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، وأضافت أنه سيتم أيضا "تعليق كل الدروس الدينية واللقاءات الجماعية في سائر المساجد وصالات الأفراح والتعازي التابعة لها".





كما أعلنت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كردستان، تعليق صلاة الجمعة في الأماكن التي تشخصت فيها اصابات بفيروس كورونا.





وأعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة لا يعني غلق المساجد.





كما أعلنت سلطنة عمان تعليق صلاة الجمعة في المساجد في إطار الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركية "علي أرباش" عن قرار بتعليق صلاة الجماعة في المساجد، بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقرر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تعليق صلاة الجمعة بجميع مساجد فرنسا، وذلك حتى إشعار آخر.





وقال المجلس في بيان له، إن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدعو جميع مساجد فرنسا إلى تعليق تأدية صلاة الجمعة، من الجمعة 20 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.





كما أعلن مسجد ستوكهولم، تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر، التزامًا بقرار الحكومة السويدية منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها الـ500 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقال بيان للمسجد على صفحته في الفيسبوك، إن المسجد سيفتح أبوابه للمصلين يوم الجمعة في الساعة الثالثة عصرًا وسيستمر في نشاطاته المعتادة بما فيها الصلوات الخمس، فيما سيعلق دروس نهاية الأسبوع للأطفال أيضًا.





وطلب كلّ من مجلس أئمّة كندا والجمعية الطبية الإسلامية في كندا من المساجد الكندية تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار لوقف انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت الحكومة الهولندية عن تعليق أداء صلاة الجمعة في كافة المساجد في البلد وذلك كإجراء وقائي للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.





‎وقررت السلطات الألمانية إلغاء الصلوات الجماعية لكل الأديان٫ خوفا من انتشار الفيروس الذي أضحت القارة العجوز إحدي بؤره، بعد أن سجلت أعلي نسبة إصابات بعد الصين.