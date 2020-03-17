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أخبار العالم

بشرى سارة.. 8 دول تتنافس فى اكتشاف لقاح يوقف تفشى كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:27 ص
بشرى سارة.. 8 دول
بشرى سارة.. 8 دول تتنافس فى اكتشاف لقاح يوقف تفشى كورونا
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سمر صالح
وصل وباء كورونا إلى مستويات حرجة أدت بالعديد من الدول إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود ومنع التجمعات وفرض حظر التجوال وتعليق الطيران وهو ما سبب خسائر ضخمة للمزيد من الدول.

وأصبحت مسألة إيجاد لقاح مضاد لهذا الفيروس أمرا حيويا للغاية لأجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ أجيال.

ونشرت وسائل إعلام ألمانيا اليوم الثلاثاء نبأ سارا حول إعلان مختبرات عالمية عن نتائج إيجابية تطمئن الجمهور من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

ألمانيا
وتقترب شركة CureVac الألمانية من تطوير لقاح ضد الفيروس، حسب صحيفة "بيلد أم زونتاج".

فرنسا
وينشط مختبر VirPath  بقوة لإيجاد عقار يعالج الفيروس القاتل ويقوم المختبر بعمل تحاليل على الجهاز التنفسي للإنسان، وتحديدًا على الخلايا التي يصلها فيروس كورونا، وقد طلب المختبر من السلطات الفرنسية أن تتيح له إجراء اختبار إكلينيكي على المرضى في حالات حرجة.

إيطاليا
وتعمل شركتا Takis  وEvvivax الخاصتين بتطوير الأدوية والعقارات، بجد على تطوير اللقاح المناسب، وتعمل الشركتان بخطة مشتركة أساسها استخدام تقنيات التلقيح الوراثي القادرة على توليد أجسام مضادة للفيروسات، حسب موقع clinicaltrialsarena المتخصص في متابعة أخبار الأدوية.

أمريكا
وتحاول العديد من شركات الأدوية والعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير اللقاح، ومنها ما أعلن عن خطط مشتركة وقد بدأ البلد فعليا تجريب لقاح إكلينيكي على أول مشارك، ويتعلق الأمر بتجارب يجريها معهد كايزر الدائم للبحوث الصحية بواشنطن، بتمويل من المعهد الوطني للصحة، حسب ما نشرته الأسوشتيد برس.

أستراليا
ونقلت قناة "7news"، عن باحثون من مدينة بريزبن أنهم في طريقهم بالفعل لإيجاد علاج لهذا الفيروس وأن عقارين أوقفا بالفعل الفيروس داخل المختبر وقد صرّح البروفسور ديفيد باترسون، المختص في الأمراض المعدية من جامعة كوينزلاند، وأحد المشرفين على الاختبارات أن العقارين ناجحان، لكن الأبحاث لا تزال مستمرة لأجل معرفة أيهما أفضل ويتعلق الأمر بعقار يعالج الملاريا، وآخر يُوصف لمرضى الإيدز، والعقاران دحرا فيروس كورونا خلال التجارب المخبرية.

كندا
وتسعى مختبرات متعددة في هذا البلد للسيطرة على الوباء، لكن إحدى التجارب تثير الانتباه، إذ يعمل باحث وابنته على إيجاد اللقاح المناسب، ويتعلق الأمير بديفيد كيلفن، 65 عاما، وهو أستاذ في شعبة علم الميكروبات والمناعة، وابنته أليسون كيفلن، 39 سنة، وهي متخصصة في علم الفيروسات، وكلاهما يعملان بجامعة دالهاوسي، حسب ما نقلته مواقع كندية عن وكالة الأنباء هناك.

إسرائيل
ويعمل معهد الأبحاث البيولوجية لإيجاد اللقاح الموعود، وقد قطع خطوات كبيرة في فهم الفيروس الجديد، حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بيد أن الوقت لا يزال طويلا لأجل تأكيد نجاعة أيّ لقاح يطوره المعهد، إذ يحتاج الخبراء إلى عدة أشهر لتأكيد سلامة اللقاح، عكس ما جاء في بعض الأخبار، وقد صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

الصين
وصرح زهونجواي زهينج، مدير مركز تطوير العلوم والتكنولوجيا التابع للجنة الصحة الوطنية، أن الصين تسير نحو إيجاد لقاح للفيروس، حسب ما نقلته عنه صحيفة South China Morning Post، ويتوقع المسؤول ذاته أن يتم الاختبار الإكلينيكي لعدد من اللقاحات شهر أبريل المقبل، ما سيتيح استخدامها في الحالات المستعجلة تحت شروط معينة، وذلك بعد أخذ التصريحات اللازمة.
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