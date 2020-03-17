7 أبريل.. نظر طعون طلاب ثانوية كفر الشيخ على قرار إلغاء امتحاناتهم

قررت المحكمة الإدارية العليا فحص تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحاناتهم بشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسى 2018 /2019، لاتهامهم بالغش الجماعى، إلى جلسة 7 أبريل المقبل إداريًا.





وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.





أقام الطعون عددا من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.



