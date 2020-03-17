الحكومة تكشف حقيقة صفحة مجلس الوزراء المصري الإلكتروني

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الاكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي عن تدشين حساب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء على موقع (فيس بوك) تحت اسم مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات "





واكد المركز ان هذا الكلام غير صحيح، وعاري تماما من الصحة مشيرا الى ان المركز أن الحساب المذكور مزيف.





وشدد المركز على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وأن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هو "www.facebook.com/EgyptianCabinet"، وليس له أي حسابات أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشني تلك الحسابات المزيفة.





وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



