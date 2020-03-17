بعد ظهور حالات إيجابية بـ كورونا .. إغلاق 178 مركزا تعليميا ودار حضانة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، واصلت تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة علي مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم أمس إغلاق 62 مركزا للدروس الخصوصية، منها 42 مركزا تعليميا و20 دار حضانة، ليصل بذلك اجمالي ماتم اغلاقة 178 مركزا تعليميا ، وذلك منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم.





يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ أنه تم حصر جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها واغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.





وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.





واصدر المحافظ عدد من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات.





كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.





وقرر المحافظ ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.





كما قرر المحافظ ، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة افراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري.





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