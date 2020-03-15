لمكافحة فيروس كورونا.. تعقيم مبنى ديوان عام محافظة المنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا اليوم أعمال تعقيم مبني ديوان عام المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا، وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين بالديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، وجاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات.





ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا.





وتضمنت التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي للمحافظين، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.





كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات.





وأكد المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا أي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.







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