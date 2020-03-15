إقبال كبير من المحامين بالمنيا للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب

شهدت لجان التصويت فى انتخابات نقابة المحامين باالمنيا اقبال كثيف من المحامين على لجان التصويت.





وحرص المحامون على التواجد منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، وتم تخصيص 3 لجان داخل محكمة المنيا بمدينة المنيا لاستقبال المحامين لانتخاب النقيب العام للمحامين، والذى يتنافس فيه سامح عاشور ورجائى عطية الى جانب انتخاب 25 مرشحا آخرين على مستوى محاكم الاستئناف من بين 250 مرشحا من المحامين.





ففى محكمة استئناف بنى سويف والتى تضم محاكم المنيا والفيوم وبنى سويف يتنافس 4 مرشحين عن تلك الدائرة منهم المحامى محمد خلف حسين وشهرته محمد الكسار عضو النقابة العامة عن محافظة المنيا ومحمد احمد نجيب عضو نقابة المحامين الفرعية ببندر المنيا ومحمد ابو مصطفى وشهرته محمد ابو زيادة ومرشح رابع من محافظة بنى سويف.





وحرص المرشحون خلال الفترة الماضية على عمل لقاءات مع المحامين لشرح برامجهم الانتخابية الى جانب تعليق اللافتات التى حمل صورهم ونبذه عن سيرتهم الذاتيه داخل مقرات نقابة المحامين قبل فترة الصمت الانتخابى .





تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل لضمان نزاهة الانتخابات والشفافية في اختيار المرشحين.





يذكر ان اللجان فتحت ابوابها للتصويت فى التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء لتبدا بعدها عملية فرز الأصوات لإعلان النتائج.

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