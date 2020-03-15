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محافظات

محافظ المنيا: غلق جميع السناتر وتشميعها وتحرير محاضر ضد أصحابها

الأحد 15/مارس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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ايمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة قامت بحصر السناتر التعليمية في المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وسيتم غلقها وتشميعها وتحرير محاضر ضد أصحابها حفاظا على سلامة الطلاب.


وأوضح في بيان، أن المحافظة منعت كل الأنشطة الرياضية والتجمعات بين المواطنين لمنع انتشار الفيروس بين مواطني المحافظة.


وأكد أن المحافظة ستنشر الدروس التعليمية كبديل عن توقف العملية التعليمية مدة الأسبوعين، ويتم حاليا فحص المحتويات التعليمية ومن ثم سيتم نشرها على وسائل الإعلام.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تحول نتائج تحاليل 33 حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة حتى اليوم،  بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

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