محافظ المنيا يتابع حالة أحد المصابين بسبب موجة الطقس السيئ

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أحد المصابين، بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" لهبوط، بعد ان جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.



