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حوادث

محافظ المنيا يتابع حالة أحد المصابين بسبب موجة الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 05:15 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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ايمن رياض
زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أحد المصابين، بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" لهبوط، بعد ان جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق.

واطمأن المحافظ على صحة المصاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما ومن أبناء محافظة كفرالشيخ، حيث تابع مع الدكتور عماد حنا مدير المستشفى الحالة العامة للمصاب ، كما طمأنه بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له طوال إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج ، موجها مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة له ، حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى .


وكان المحافظ قد تفقد فجر أمس الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" ، بعد ان جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق ، مما أدى الى انزلاق بعض السيارات وسقوطها بموقع الهبوط ، وتم إنقاذ احد المصابين ونقله الى مستشفى المنيا العام.


وأعلنت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، عن إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من والى محافظة الجيزة، كما تم اغلاق طريق الصحراوي الشرقي القديم، عند كمين زاوية الجدامي، بمركز مغاغة، وعلى القادمين الى محافظة المنيا، أو المتجهين الى محافظة الجيزة اتباع الطريقين الصحراوي الغربي، أو الطريق الزراعي.

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