منال عجاج تتحدث عن الإجراءات الاحترازية السورية للوقاية من فيروس كورونا

وجهت مصممة الأزياء

السورية

العالمية والمصرية الأصل منال عجاج، نصيحة للشعب السوري بأن يلتزموا منازلهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك للحفاظ على سلامتهم، وسلامة أطفالهم.



وأشارت عجاج في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إلى أن الحكومة السورية أصدرت قرارات احترازية بالمكوث في المنزل، وذلك خوفا على الشعب السوري من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت عجاج، ان أغلب السوريين لم يمكثوا في منازلهم، وبدأو في الخروج إلى النوادي والمولات اعتبارا منهم انها اجازة الصيف، وهو أمر يمكن ان يزيد من تفشي المرض، ويهدد حياتهم وحياة أطفالهم.