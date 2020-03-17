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منال عجاج تتحدث عن الإجراءات الاحترازية السورية للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:16 م
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية السورية للوقاية من فيروس كورونا
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آية التيجي
وجهت مصممة الأزياء السورية العالمية والمصرية الأصل منال عجاج، نصيحة للشعب السوري بأن يلتزموا منازلهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامتهم، وسلامة أطفالهم.

وأشارت عجاج في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إلى أن الحكومة السورية أصدرت قرارات احترازية بالمكوث في المنزل، وذلك خوفا على الشعب السوري من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت عجاج، ان أغلب السوريين لم يمكثوا في منازلهم، وبدأو في الخروج إلى النوادي والمولات اعتبارا منهم انها اجازة الصيف، وهو أمر يمكن ان يزيد من تفشي المرض، ويهدد حياتهم وحياة أطفالهم.

واكملت عجاج حديثها، انه على الشعب السوري ان يدعم قرارات الحكومة السورية بالمكوث في المنزل، وتنفيذ القرارات والالتزام بالتعليمات في اتخاذ الإحتياطات اللازمة، والتعقيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك حتى تمر الغمة بسلام.
صممة الأزياء السورية العالمية والمصرية الأصل منال عجاج صممة الأزياء السورية العالمية والمصرية الأصل منال عجاج
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