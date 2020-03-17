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محافظات

قفازات وواقي رأس وزي معقم.. استعدادات صحة الغربية لمواجهة عدوى كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أحمد على

استعدت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لمواجهة أخطار عدوى وباء "الكورونا " من خلال رفع درجة التأهب القصوى والاستعداد الكامل من خلال تكوين فرق مكافحة العدوى وتأهيلها وتدريبها للتعامل مع كافة حالات الاشتباه المحتملة على مستوى كافة المستشفيات العامة والوحدات الصحية القروية بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبه وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة كافة مساعديه ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات العامة بالضرورة التزام كافة الطواقم الطبية بالمستشفيات بالتدريب على كيفية التعامل مع حالة مشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ وصول الحالة للاستقبال وفرز الحالة وعزله بعزل الاستقبال وانتقاله وصولا إلى غرفة العزل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للوقاية من أخطار كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية التدريب على كيفية ارتداء الزى الطبى المعقم وماسكات وواقى رأس وقفازات أثناء التعامل في حجره العزل مع  مسؤولي مكافحة العدوى بالمستشفيات وتحديد المسارات المتبعة لضمان سلامة وأمان المرضى والعاملين.

وشدد وكيل الصحة على أهمية عدم إثارة الشائعات التى تثير الرعب والرهبة فى النفوس؛ مشيرًا أنه لا يوجد أي حالات إصابة بالغربية حتى الآن.

وأضاف وكيل الصحة أنه تم رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى بالمستشفيات مطالبا مواطنين الغربية بأن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعى مع أخذ الاحتياطات الواجبة دون خوف أو قلق أو التأثر بفزاعة الفيروس.

قفازات وواقي رأس وزي معقم.. استعدادات صحة الغربية لمواجهة عدوى كورونا
قفازات وواقي رأس وزي معقم.. استعدادات صحة الغربية لمواجهة عدوى كورونا
قفازات وواقي رأس وزي معقم.. استعدادات صحة الغربية لمواجهة عدوى كورونا
قفازات وواقي رأس وزي معقم.. استعدادات صحة الغربية لمواجهة عدوى كورونا
قفازات وواقي رأس وزي معقم.. استعدادات صحة الغربية لمواجهة عدوى كورونا
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