AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وداعا للألم.. علاج لإلتهابات جذور الأسنان في أسرع وقت

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن التهاب جذور الأسنان من الحالات المرضية الشائعة في الأسنان، حيث التهاب الأنسجة الضامة للسن مما يسبب تسوس الأسنان، وألم شديد في السن المصاب، وهو ما ينبغي العمل على علاجه بشكل سريع ، لأن هذا الالتهاب قد يتسبب في فقد الأسنان وانتقال العدوى إلى أماكن أخرى بالفم.


وأضاف الدكتور باسم سمير، أنه بفضل التطورات التكنولوجية الهائلة في طب الأسنان أصبح بالإمكان علاج جذور الأسنان بكل سهولة وبدون ألم من خلال عدد من الجلسات تختلف باختلاف حالة المريض، لكنه في العادة يمكن العلاج من خلال 3 جلسات فقط يتم فيها استخراج لب السن المصاب، وتنظيف المكان الخالي وقنوات جذر السن ثم تغلق بإحكام بمادة خاصة، ومن ثم وصف مسكنات الألم للمريض حتى لا يشعر بمضاعفات الجلسات.


وعن أسباب التهاب جذور الأسنان، أوضح الدكتور باسم سمير أن السن يتكون بشكل عام من جزئين، وهو جزء ظاهر يمكن للشخص رؤيته يسمى المينا، وجزء بالداخل لا يمكن رؤيته وهو ما يسمى بالجذر وهو الجزء المرتبط بالنهايات العصبية، لذلك عند إصابته يشعر الشخص بألم شديد، وعند حدوث التهاب في جذور الأسنان ينتقل هذا الألم إلى العصب مما يسبب ألم شديد في السن المصاب وكذلك تورم في الوجه والخدين ويزول هذا الألم بعد اختفاء الالتهاب.


وأشار الدكتور باسم سمير إلى أن إهمال علاج تسوس الأسنان قد يكون عامل رئيسي وراء الإصابة بالتهاب جذور الأسنان، كذلك عدم الاهتمام الكافي بالتنظيف اليومي للأسنان، أو الإصابة بالتهاب حاد في اللثة مما ينتج عنه انتقال العدوى إلى الجذور والعصب فيحدث التهاب العصب، وقد يحدث التهاب جذور الأسنان كذلك نتيجة وجود حشوات قديمة كبيرة داخل السن، فتنتقل عدوى إلى الجذر فيحدث التهاب جذور الأسنان دون أن يشعر الشخص، وهو ما يوضح أهمية الفحوصات الدورية على الأسنان للاطمئنان على سلامتها وخلوها من أي التهابات أو أمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتجنب الألم والوجع .. نصائح لتفادي الإصابة بتسوس الأسنان

أنواع التهاب المفاصل .. أشهرها الروماتويدي والنقرس

للمصابين بالتهاب المفاصل.. أطعمة يجب تجنبها وب5 جنيهات اصنعى كريما يخلص من آلامها

التهاب المفاصل.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

صديد الاسنان .. 3 أسباب وعلاجات منزلية رخيصة

العظمي واليفعي والنقرس.. ماذا تعرف عن أنواع التهاب المفاصل ؟

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. كم يبلغ فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب.. رقم غير متوقع

لو زورت الدقهلية والمنيا ودمياط.. ماذا ستفعل لمواجهة كورونا

بسبب كورونا.. القبض على مهندسة مصرية في الكويت.. تفاصيل

متطوعون يخضعون للقاح تجريبي.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

خليك في حالك.. أول تعليق لـ بكين بعد وصف ترامب لـ كورونا بـ الفيروس الصيني

الأهلي يحدد صفقات فترة الانتقالات الصيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

تارا عماد بإطلالة مثيرة.. والجمهور يسخر: وأنا عاملة نفسى نايمة

البساطة والأناقة.. 10 إطلالات لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب